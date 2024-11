Monserrato, terrore al supermercato: rapinatore con un grosso coltello minaccia tutti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Monserrato – Tentativo di rapina a mano armata in via Argentina, il malvivente messo in fuga da due commessi. I testimoni: “Aveva un grosso coltello in mano”. Il fatto è avvenuto verso le 17,30, sul posto due pattuglie dei carabinieri.

Tanta paura dunque questa sera nel supermercato Coop a Monserrato, un malvivente è entrato minaccioso con un’arma da taglio al fine di indurre i cassieri a dare il guadagno. Niente da fare, è stato messo in fuga dai dipendenti. Non ci dovrebbero essere feriti. Sul posto sono presenti due pattuglie dei carabinieri, nella zona è attivo il sistema di videosorveglianza.