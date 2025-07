Cagliari, i carabinieri del Comando Provinciale hanno tratto in arresto un 43enne disoccupato residente a Tratalias e già noto alle forze dell’ordine.

L’intervento è scaturito da un’attività investigativa sviluppata attraverso alcuni fonti informative che ha condotto a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto un ingente campionario di sostanze psicotrope destinate presumibilmente al commercio illecito tra i giovani avventori alla ricerca di serate da sballo. In particolare, sono stati sequestrati 17 grammi di MDMA in cristalli, 10 pastiglie della medesima sostanza, 17 grammi di ketamina, 2,12 grammi di “cocaina rosa” e una dose di cocaina. Oltre allo stupefacente, sono stati trovati e posti sotto sequestro alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 3.200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.