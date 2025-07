Intervento dei carabinieri di Villaputzu, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cagliari e di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, questa mattina presso un cantiere edile situato lungo la ex Strada Statale 125.

L’ispezione, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ha consentito di accertare la presenza di un impianto di videosorveglianza installato in assenza delle necessarie autorizzazioni. Le telecamere, posizionate in modo da inquadrare i dipendenti durante l’attività lavorativa, risultavano in violazione dell’articolo 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori). Per tale motivo, l’amministratore unico della società che gestisce il cantiere, un 73enne originario e residente a Favara, è stato denunciato.

Nel corso degli accertamenti, sono inoltre emerse gravi irregolarità sul fronte della sicurezza del cantiere: ponteggi, parapetti e recinzioni risultavano installati in violazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 81/2008. Le infrazioni, rilevate ai sensi degli articoli 109, 112 comma 1 e 159 comma 2, lettere b) e c), hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative a carico del direttore dei lavori, un 68enne anch’egli residente a Favara. A quest’ultimo sono state inoltre impartite specifiche prescrizioni, alle quali dovrà conformarsi entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Sono tuttora in corso ulteriori verifiche, a cura del personale specializzato del NIL e dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari, finalizzate ad accertare la regolarità delle posizioni contrattuali dei lavoratori impiegati e il rispetto integrale delle norme di sicurezza sul lavoro.