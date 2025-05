Nascerà in via Schiavazzi a Sant’Elia un nuovo centro di quartiere dedicato a minori e giovani tra i 5 e i 21 anni. Il comune di Cagliari ha pubblicato un avviso per individuare realtà del terzo settore interessate a co-progettare e gestire i servizi che saranno ospitati nella struttura, recuperata con fondi europei. L’obiettivo è offrire spazi e attività che aiutino i ragazzi a uscire da situazioni di disagio, con percorsi di socializzazione, supporto educativo e inclusione. Il progetto rientra nel piano per contrastare le disuguaglianze e promuovere la rigenerazione urbana attraverso iniziative concrete sul territorio. Il centro sarà anche un punto di riferimento per la comunità locale, con servizi pensati per rispondere ai bisogni reali dei quartieri più fragili della città.