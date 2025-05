Da ormai alcune settimane il delitto della 26enne Chiara Poggi è tornato prepotentemente agli onori della cronaca di web, stampa e tv con continue rivelazioni e colpi di scena che spesso fanno rischiato di confondere, soprattutto l’opinione pubblica che, come inevitabile che sia, si spinge su ipotesi e commenti spesso feroci. Sulla vicenda ha deciso di parlare la madre di Alberto Stasi, Elisabetta Ligabò, che in un’intervista rilasciata a La Stampa ha commentato senza mezzi termini ciò che sta avvenendo sul caso Garlasco.

“Quello che sta venendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, mi dispiace usare questa parola. Ma è un vero e puro schifo” ha dichiarato “Alberto si è sempre dichiarato innocente e adesso la verità sta finalmente venendo a galla”, ha aggiunto, precisando che “neppure per un minuto” ha mai messo in discussione l’innocenza del figlio.

Sul nuovo indagato Andrea Sempio la signora Elisabetta è chiarissima: “Io quella persona non voglio sentirla nemmeno nominare. Di lui non parlo, assolutamente”, “è stata un’indagine in una sola direzione, fin dall’inizio. Non so perché sia andata così, ma questo è quello che è successo”. Parole ben diverse sono rivolte alla madre di Chiara, Rita Preda, che ha definito le nuove indagini “stravaganti”, sicura che la verità sia già scritta da anni. “Io capisco il suo dolore, che è immenso, lo immagino”, ha commentato la madre di Stasi. “Però, mi dispiace: non comprendo questa ostilità, questa chiusura”.

La signora Stasi fa intendere che sarebbe pronta e disposta ad incontrare la famiglia di Chiara: “Credo che non vogliano. Vedo che sono sempre molto ostili nei nostri confronti. Io, da parte mia, mi potrei avvicinare, ma da parte loro non c’è questa disponibilità. Cosa faccio? Vado a sbattere contro un muro?” afferma “Se una persona non ti vuole più incontrare, non la puoi obbligare.”