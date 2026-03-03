Via libera della giunta al servizio di Pronto Intervento Sociale del Comune di Cagliari. Su proposta dell’assessora Anna Puddu è stato approvato l’atto di indirizzo che consolida e potenzia un servizio già attivo, rafforzandone struttura e operatività.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di rinnovo del protocollo d’intesa tra prefettura, procura della Repubblica e comune, finalizzato a garantire, attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare, non solo il contrasto alle occupazioni abusive ma anche la tempestiva messa in sicurezza di persone, minori e immobili.

Tra gli obiettivi principali figura l’attivazione di una linea telefonica dedicata, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per la segnalazione delle emergenze sociali. È previsto inoltre l’intervento immediato di un’équipe composta da professionisti dipendenti comunali, incaricata di valutare le situazioni di urgenza e attivare le misure necessarie.

Il servizio garantirà la tutela delle persone in condizioni di grave fragilità, anche attraverso l’inserimento temporaneo in strutture di accoglienza, e opererà in stretto raccordo con autorità giudiziaria, forze dell’ordine, Polizia Locale, servizio 118, strutture sanitarie e realtà del Terzo Settore.