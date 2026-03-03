I Carabinieri della Stazione di Serrenti hanno tratto in arresto un 62enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava sottoposto alla misura della detenzione presso la propria abitazione per l’espiazione di una pena residua superiore ai tre anni di reclusione, inflitta per la commissione di diversi reati contro il patrimonio. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella serata di ieri il 62enne si sarebbe allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio senza alcuna autorizzazione, lasciando il territorio di Serrenti per recarsi nel comune di Sanluri.

L’immediata attivazione delle ricerche e il monitoraggio del territorio hanno consentito ai Carabinieri di individuare l’uomo mentre si aggirava per le vie del centro cittadino. Una volta bloccato e messo in sicurezza, l’interessato è stato condotto in caserma e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri, dove è rimasto in custodia in attesa del rito per direttissima.