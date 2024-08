Capoterra, masso riposizionato nei parcheggi di Maddalena spiaggia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Un inconveniente che ha causato qualche disagio, in tanti hanno infatti approfittato per accedere ai parcheggi gratuitamente, nell’area sono presenti le indicazioni come prendere il ticket e mettere in funzione la sbarra che delimita il parcheggio” spiega il sindaco Beniamino Garau.

Un disguido che ha tratto in inganno chi, due notti fa, è rimasto bloccato all’interno del parcheggio https://www.castedduonline.it/capoterra-bloccati-in-piena-notte-dentro-il-parcheggio-di-maddalena-spiaggia-auto-intrappolata-da-un-macigno/?fbclid=IwY2xjawEv24NleHRuA2FlbQIxMQABHQYGuT3uzWys9bbTdkZ1ywaiIsZlQUTX4MdRFV0vOKKerXclUy-ybWYgbQ_aem_e6UEV8vZOHs2lsIs7XpWig e per uscire, dopo mezz’ora di tentativi, ha provveduto a spostare un enorme masso che delimita il passaggio: sulla questione è intervenuto il primo cittadino che spiegato che non pochi “furbetti” hanno approfittato del fatto per sostare senza ritirare prima il tagliando nella giornata di ieri e ha colto l’occasione per specificare che, in casi analoghi, sono diverse le soluzioni da adottare senza dover cercare un passaggio alternativo. All’ingresso dell’area sosta la sbarra delimita il passaggio: è dotata di lettura elettronica e ben visibili sono le indicazioni e spiegazioni di come funziona e usare il meccanismo già ben collaudato in altre strutture, come l’aeroporto, per esempio. Ciò che ha tratto in inganno inizialmente i cittadini è stata la sbarra sotto revisione, avrebbero dovuto prendere lo stesso il ticket anche se era alzata. Con quello, successivamente, si esce, “come hanno fatto tutti gli altri automobilisti che hanno usufruito del parcheggio”. Per i meno esperti, infine, casi estremi, estremi rimedi, ci sono i parcheggi lungo il viale che non sono delimitati da alcuna sbarra e che consentono di parcheggiare in maniera tradizionale.