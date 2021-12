Cagliari, muore travolto da un’auto pirata in via Bacaredda: addio a Luigi Passoni

Luigi Passoni, sessantasette anni, residente in via Bacaredda a Cagliari. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto poco dopo l’alba. L’uomo, residente nella via, pensionato, un passato come lavoratore in una ditta di dolci, è stato travolto da un’auto pirata ed è morto dopo pochi minuti, nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei soccorritori del 118. Il guidatore è fuggito, e le ricerche da parte degli agenti della polizia Locale sono scattate subito, col supporto del carabinieri. Sono state visionate le telecamere di un negozio di casalinghi. Sul posto, distrutti dal dolore, sono arrivati anche i parenti dell’uomo, non sposato.

E, mentre il personale della polizia Locale era già impegnato per la ricerca del responsabile, un ragazzo di anni 23 si è presentato in questura ed è successivamente stato preso in consegna dal personale della polizia Locale, che lo porterà negli uffici per le formalità e gli accertamenti di legge.