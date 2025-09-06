Un malore, probabilmente un infarto, si è portato via per sempre Luigi Feola, amato e apprezzatissimo operaio della Saras di Sarroch. Inutile purtroppo la corsa al Santissima Trinità, Feola se ne è andato poco dopo.

Nella sua vita Luigi si è dedicato anche allo sport come preparatore atletico e il Decimputzu gli dedica un bellissimo post social: “La società è vicina a familiari e amici del nostro ex tesserato Luigi Feola per la sua prematura scomparsa.

Gigi ha vestito la nostra maglia nel 2015, stagione in cui oltre ad aver difeso i nostri pali, si è fatto ben volere da tutti.

Riposa in pace Gigi”.