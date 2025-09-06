Due giorni di ordinaria follia nella piazza nel cuore di Cagliari che si è macchiata del sangue di un giovane straniero che già da ieri era stato notato per aver dato segni di squilibrio prendendo il telefono a una turista di passaggio. Questa mattina un altro straniero, importunato dal giovane da quanto raccontano alcuni testimoni, gli ha provocato una profonda ferita dalla testa al collo. Sul posto è intervenuta anche la polizia e diverse ambulanze.

Non solo: sempre questa mattina e nei pressi della piazza, una donna è stata scippata cadendo rovinosamente a terra. Anche per lei è arrivata un’ambulanza per prestarle soccorso.

“C’è gente brutta, io ho paura oramai di passare in piazza e penso non lo farò più” spiega un cittadino.

Duro Adolfo Costa che commenta i fatti: “Storie di ordinaria follia nella piazza che sarebbe dovuta ritornare nelle mani delle cittadine e dei cittadini come dichiarato ai 4 venti dai nostri amministratori. E invece, ecco in pieno giorno e di sabato mattina quello che succede.

Siamo sempre preoccupati, ma ormai l’abitudine ha preso il sopravvento e tra locali che non chiudono mai favorendo la malavita e mala movida notturna, piazze ormai appannaggio di extracomunitari e sbandati locali, i residenti preferiscono girare al largo o restare tappati in casa.

Il comitato dei residenti di Stampace che resiste” spiega il presidente Adolfo Costa.

