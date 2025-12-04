Non è sopravvissuto alle gravissime ferite riportate nell’incidente avvenuto il 27 novembre nella zona industriale di Macchiareddu. Massimo Massa, 49 anni, residente a Sarroch, è deceduto ieri mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, dove era ricoverato dal giorno dell’impatto.

L’uomo stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro quando, intorno alle 18.30, la sua auto ha improvvisamente sbandato lungo la strada consortile di Assemini. Il veicolo si è capovolto più volte, finendo la corsa fuori carreggiata. Alcuni automobilisti hanno dato l’allarme, permettendo l’intervento immediato dei vigili del fuoco e del personale del 118. Dopo le prime cure sul posto, Massa era stato trasferito d’urgenza al Brotzu in condizioni disperate.

Per otto giorni i medici hanno tentato di salvarlo, ma le lesioni riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi.