Svolta a lieto fine nelle ricerche della 27enne Tatiana Tramacere, scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre.

Giorni di angoscia infinita per la famiglia della giovane amante della poesia che ora può tornare a sorridere.

La ragazza è stata ritrovata e sta bene. Stando alle primissime informazioni da fonti investigative, sarebbe stata sequestrata dal romeno Dragos- Ioan Gheormescu. L’uomo sarebbe stato l’ultimo a vedere Tiziana prima della scomparsa e dopo lunghi interrogatori avrebbe confessato il sequestro.

Tatiana è stata ritrovata in una mansarda nella stessa Nardò.