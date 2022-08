Cagliari, muore al Poetto stroncato da un infarto: addio a Gianfranco “Lillo” Palmieri

È Gianfranco “Lillo” Palmieri il settantanovenne morto nella spiaggia del Poetto. L’uomo ha accusato un malore mentre si trovava in riva al mare. Soccorso da un bagnino e, successivamente, dagli operatori del 118, è morto tra le braccia dei soccorritori stroncato da un infarto. Palmieri è un nome noto in tutta Cagliari: è stato, infatti, uno degli storici direttori del tennis club. Tantissimi tennisti sono cresciuti e si sono affermati anche grazie a lui. Il famoso sportivo si trovava da solo, sulla spiaggia, per una passeggiata e una nuotata. All’improvviso il malore, quasi davanti all’ex ospedale Marino. Il primo a soccorrerlo è stato un bagnino e, come raccontano alcuni testimoni, Palmieri avrebbe avuto solo il tempo di dire che aveva un forte dolore all’altezza del petto, poi è svenuto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza medicalizzata del 118 e un quod: i soccorritori hanno cercato per mezz’ora di rianimarlo, ma è stato tutto inutile. Il cuore del settantanovenne non ha più ripreso a battere e, agli agenti della polizia Locale, intervenuti sul lungomare, non è rimasto altro da fare che avvisare i parenti della vittima.

