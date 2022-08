Giochi europei dei trapiantati dei dializzati: in gara 5 sardi, campioni di sport e di vita

Ci sono anche 5 atleti sardi trapiantati pronti a volare a Oxford (UK) per onorare i colori della nostra bandiera ai Giochi sportivi europei di trapianto e dialisi 2022 che si terranno nella città britannica dal 21 al 28 agosto. Sono Stefano Caredda (ciclismo), Giovanni Fadda (atletica leggera), Enrico Pitzalis (tennis), Paolo Perra (petanque), Pino Argiolas (petanque).

“I trapiantati sardi che partecipano ai Giochi mondiali W.T.G. con i colori dell’Italia, non gareggiano soli ma con una persona che li segue in ogni momento della loro vita e, grazie al loro donatore e all’indispensabile contributo degli uomini e delle donne della sanità pubblica, possono continuare a vivere e confrontarsi con migliaia di altri trapiantati provenienti da 5 continenti – spiega Pino Argiolas, atleta ma anche presidente dell’Associazione trapiantati Prometeo -. Un grazie di cuore ai donatori e alle loro famiglie a tutto il personale sanitario che opera nella donazione e nei trapianti. Il nostro grazie va anche alle istituzioni pubbliche e alle diverse aziende private che hanno dato il loro apporto per supportare la trasferta”.

I 5 atleti sono stati visitati dai medici del presidio ospedaliero “G.Brotzu” e autorizzati alle competizioni dai sanitari che li seguono nel follow up del post trapianto. Oltre alle viste medico sportive, compresa la prova sotto sforzo, sono state compilate tutte le certificazioni per i trapiantati sportivi, previsti dal protocollo sanitario del W.T.G. che raggruppa oltre 100 Paesi.

“E’ scientificamente provato che l’attività fisica post-trapianto oltre a migliorare i parametri biologici e la condizione fisica del trapiantato, allunga il tempo di sopravvivenza dell’organo, fino a poter ritenere che con lo sport il trapiantato “si cura da sé” – precisa il Direttore del Centro Regionale Trapianti della Sardegna Lorenzo D’Antonio– . Per questa ragione cerchiamo di incoraggiare i nostri centri trapianto a promuovere l’attività fisica come “terapia” fondamentale per il benessere psico-fisico del paziente trapiantato, ed a creare una rete di collaborazione continuativa tra i centri e le figure professionali coinvolte (Centri Trapianti/UU.OO. responsabili dei follow-up dei pazienti trapiantati, Centri di Medicina dello Sport e Palestre) per garantire la possibilità a tutti i pazienti trapiantati d’organo di accedere ad un programma di attività fisica ed a strategie condivise, tutte finalizzate al miglioramento della qualità della vita post-trapianto attraverso la ripresa di uno stile di vita attivo”.

Le testimonianze degli atleti

“Prima del trapianto facevo qualche partita a calcio con gli amici, poi nel 2000 mi sono aggravato – spiega Giovanni Fadda, 61 anni, originario di Iglesias e ora residente a Cagliari, commerciante. – Dopo aver effettuato il trapianto di fegato nel 2003 ho conosciuto l’associazione dei trapiantati Prometeo Aitf Onlus. Ho voluto rimettermi in gioco con qualche partita a calcio, faccio 2 o 3 volte la settimana 10 km di corsa a piedi e a Oxford partecipo sfidandomi nell’atletica leggera.”

“Sono stato trapiantato di rene all’ospedale G. Brotzu di Cagliari dal Dr. Mauro Frongia, nel 2007- afferma Enrico Pitzalis, 44 anni, cagliaritano, rappresentate di commercio -. Sin da bambino ho praticato calcio e trascorso ore al campo sportivo sempre dietro a mio papà che, per oltre 30 anni, è stato il presidente di una società calcistica. Sono arrivato ad esordire in prima categoria, dopodiché problemi di lavoro e dialisi hanno fatto in modo che appendessi le scarpe al chiodo. Solo con la nascita della Prometeo sport ho riassaporato il gusto di indossare di nuovo le scarpette ed inseguire il pallone”.

“Nel 2011, a causa di una epatite C che era sfociata in un epatocarcinoma, sono stato trapiantato di fegato all’ospedale “G.Brotzu” di Cagliari dal dr. Fausto Zamboni. Ho quindi avuto la possibilità di poter utilizzare i nuovi farmaci contro l’epatite C ed oggi la malattia è stata eradicata completamente – spiega Paolo Perra, 57 anni, nato a Sinnai, sposato con tre figli e specializzato nel settore della telefonia.- Non ho mai praticato sport prima del trapianto di fegato ma, grazie all’associazione Prometeo Aitf Onlus che mi ha coinvolto nelle varie attività sportive, mi sono appassionato alla bicicletta”.

“Ho sempre praticato attività sportiva ma dal 2008, dopo un trapianto di fegato, ho iniziato a dedicare più tempo alla bicicletta – spiega Stefano Caredda, 54 anni, impiegato della ASL Medio Campidano e residente a Settimo San Pietro – . E proprio il ciclismo sarà la disciplina sportiva nella quale mi presenterò a Oxford. Ho partecipato a diverse edizioni dei campionati mondiali per trapiantati (Australia, Svezia, Sud Africa), Europei (Croazia) e italiani vincendo diverse medaglie d’oro, d’argento e di bronzo. Queste imprese sono state possibili grazie al “DONO”, un generoso gesto che ha permesso a me, e a tanti altri come me, di continuare a vivere. Mi auguro che tutto ciò che faccio possa aiutare chi, come me, si è ritrovato proiettato in una realtà scandita dalla malattia, che sembra non possa lasciar spazio alla speranza ma che invece, proprio grazie alla donazione, può subire una svolta importante e portare a realizzare ciò che può sembrare impossibile”.

European Transplant and Dialysis Sports Games 2022

Gli atleti delle discipline individuali e di squadra rappresenteranno l’Italia agli European Transplant and Dialysis Sports Games 2022, che si terranno a Oxford, nel Regno Unito, dal 21 al 28 agosto 2022. Domenica 21 agosto si terrà una parata di atleti che nel pomeriggio attraverseranno il centro di Oxford guidati da una banda che si dirigerà allo storico Sheldonian Theatre, sede della cerimonia di apertura.

L’evento multi-sport vedrà la partecipazione di oltre 400 trapiantati d’organo e pazienti in dialisi renale da oltre 25 paesi in tutta Europa e si svolgerà in tutto l’Oxfordshire, tra cui il Radley College, l’iconica Oxford, l’University Sheldonian Theatre e il Blenheim Palace. I giochi di Oxford vogliono essere soprattutto l’occasione per diffondere messaggi cruciali sui benefici salvavita della donazione di organi e sensibilizzare le persone su questi temi.

Il Centro Regionale Trapianti

Il Centro Regionale Trapianti di organi, tessuti e cellule che ha sede nell’Ospedale Binaghi della ASL di Cagliari (via Is Guadazzonis), diretto da Lorenzo D’Antonio, coordina le attività di raccolta e di trasmissione dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto, attivando il sistema informativo regionale dei trapianti direttamente collegato al Centro Nazionale Trapianti e le attività dei Centri di Prelievo, dislocati nei presidi ospedalieri regionali, e dei Centri di Trapianto operativi nella regione.

Il Centro Nazionale Trapianti, con la collaborazione dei Centri Regionali e delle Associazioni di volontariato del settore, da alcuni anni dedica particolare attenzione al Progetto Trapianti e Sport per promuovere l’utilizzo della pratica sportiva come terapia post trapianto in particolare perché lo sport e un corretto stile di vita concorrono a prevenire e curare disfunzioni metaboliche quali il diabete o le dislipidemie e l’aumento di peso, che spesso insorgono in seguito al trapianto a causa dei farmaci immunosoppressori e che sono in parte causa del rischio aumentato di mortalità per patologia cardiovascolare che si può avere dopo il trapianto. L’attività fisica o sportiva ha ricadute positive anche sulla percezione della qualità della vita permettendo un buon recupero oltre che fisico anche psicologico dei pazienti trapiantati.

Associazione Prometeo Onlus

La Prometeo è un’organizzazione di volontariato, costituita a Cagliari il 7 marzo 2003 da un gruppo di pazienti sardi che avevano subito un trapianto di fegato o che stavano aspettando di essere trapiantati. In quegli anni in Sardegna ancora non si eseguivano i trapianti di fegato, che sono invece cominciati nella primavera del 2004, quando il dr. Fausto Zamboni, chirurgo bresciano che operava nell’equipe del prof. Mauro Salizzoni all’Ospedale Molinette di Torino, è stato chiamato a dirigere la Struttura complessa di Chirurgia generale dell’Ospedale “G. Brotzu” con l’incarico specifico di attivare un Centro trapianti di fegato e pancreas. È di qualche anno dopo l’affiliazione della Prometeo all’AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato), presente in diverse regioni italiane ed attualmente guidata dal presidente Marco Borgogno. La Prometeo ne è diventata delegazione regionale, ma ha comunque mantenuto la propria autonomia politica, operativa e amministrativa, con un gruppo dirigente eletto dall’assemblea regionale dei soci e con un bilancio annuale, preventivo e consuntivo, approvato dalla stessa assemblea. Inoltre, il Presidente regionale fa parte dell’Esecutivo nazionale dell’AITF e, insieme al vicepresidente regionale, anche del Consiglio direttivo dell’AITF nazionale.