Cagliari, muore al Brotzu dopo due settimane di agonia: addio al 19enne Nicola Colombu

Se n’è andato dopo due settimane di battaglia nel reparto di Rianimazione del Brotzu, Nicola Colombu, il diciannovenne cagliaritano rimasto vittima di un bruttissimo incidente lo scorso 14 gennaio sull’Asse Mediano. Insieme a un suo coetaneo, fortunatamente fuori pericolo, era andato a sbattere con l’automobile contro il guard rail: uno schianto violentissimo, avvenuto all’altezza di via Cadello. Le condizioni di Colombu non sono mai migliorate, il giovanissimo è sempre rimasto nel reparto di Rianimazione. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma qualche ora si sono dovuti arrendere: il cuore del 19enne ha smesso di battere in mattinata. La Smart con a bordo i due giovani era andata a sbattere violentemente contro le barriere in metallo: il giovanissimo aveva riportato un grave trauma cranico.

I suoi parametri vitali sono peggiorati negli ultimi due giorni, il personale medico della Rianimazione ha tentato sino all’ultimo di strapparlo alla morte. Ma ogni tentativo, purtroppo, è stato inutile. E un’intera famiglia, da qualche ora, è distrutta dal dolore.