Fuga di gas dalla bombola della cucina, esplosione in un appartamento: gravissimo un 33enne a Bolotana

Esplosione in una abitazione a Bolotana. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro e Macomer, sono intervenute a seguito di una grave esplosione di gas intorno alle 17:40 che ha coinvolto un’abitazione nella centrale piazza Corte Bella. Per cause in corso di accertamento, una sacca di gas Gpl rilasciata da una bombola della cucina è stata innescata accidentalmente provocando una esplosione e una conseguente onda d’urto che ha seriamente danneggiato l’edificio coinvolto.

La persona che occupava l’abitazione, un uomo del posto di 33 anni, è rimasto coinvolto nell’esplosione e ha riportato varie contusioni e ustioni. Il personale sanitario del 118 ha immediatamente soccorso la vittima della deflagrazione e disposto il suo trasporto in ospedale in codice rosso.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che si è sviluppato dopo l’innesco della sacca di gas e verificato le parti strutturali danneggiate. Sul posto, assieme alle squadre di soccorso, due funzionari tecnici del Comandi di Nuoro e unità del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco per effettuare i primi accertamenti. Presenti anche i carabinieri.