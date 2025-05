Quartu per una sera diventa epicentro della boxe internazionale, con diversi incontri di livello e tanti talenti nostrani sul ring prima della sfida di cartello, che avrà un quartese doc come protagonista. Il campione WBC Youth Silver Patrick Cappai, classe 2000, è cresciuto in una famiglia di pugili: suo padre Fabrizio Cappai è stato infatti campione italiano dei pesi Piuma, e anche il fratello Manuel ha conquistato la ribalta internazionale. Patrick è attualmente professionista e con un peso di 57 chili combatte nella categoria di peso Piuma. Dopo oltre 60 combattimenti da dilettante, con all’attivo 37 vittorie e 7 pareggi, da quando nel 2022 è passato tra i prof ha ottenuto 12 vittorie, 2 delle quali per KO. Ha conquistato il titolo WBC Silver Youth World Champion grazie al successo contro Drawing Martinez nel dicembre 2023 e poi difeso la corona nella sfida contro Ramadhani Kimwaga, tenutasi a Quartu nello scorso mese di luglio.

Lo sfidante, Ricardo Martinez, è uno dei numerosi nicaraguensi in attività in Europa. Risiede e si allena a Madrid da 5 anni ed è infatti affiliato alla federazione spagnola. Vanta un’importante esperienza internazionale da Pro, avendo affrontato gli attuali campione europeo dei pesi Piuma Cristobal Lorente e campione europeo Silver dei pesi Gallo Florian Montels. Ha inoltre ottenuto un’inaspettata vittoria in Francia contro l’ex campione del mondo Nordine Oubaali (WBC Gallo 2019) e ha già combattuto in Italia, a Milano, dove ha perso ai punti in 10 riprese contro il già campione europeo pesi Gallo Alessio Lorusso.

L’operazione di peso ufficiale dei pugili partecipanti all’evento si svolgerà venerdì 2 maggio 2025 alle 17 presso il Mr Robinson Lounge Bar Gelateria, situato in piazza Spolitu Fracasso 1/2, a Quartu. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento importante per conoscere da vicino gli atleti e vivere pienamente l’atmosfera pre-gara.

Il programma, oltre ad altri incontri dilettanti, prevede anche altri matches Pro, con la sfida PRO Fight Lightweight, 6 round, tra Reynaldo Cajina e Jonathan Rubino e a seguire quella PRO Fight Bantamweight, 6 round, tra Yin Caicedo e Nicola Mancosu.

“Ringrazio gli organizzatori per aver scelto Quartu per questo importante incontro – ha dichiarato il Sindaco Graziano Milia -. Sarà l’occasione per far conoscere la città a nuovi potenziali turisti. Sul piano sportivo viviamo l’attesa con particolare intensità, visto che Patrick è un ragazzo della nostra città, e io personalmente lo conosco da quando era un bambino. È una sfida importante, un’occasione per lui e anche per l’avversario, che saluto con affetto, augurando anche a lui una brillante carriera. Auspico un match corretto tra due ragazzi che intendono esercitare la professione di boxeur nel migliore dei modi e che hanno quindi voglia di crescere professionalmente e umanamente”.

“Domani avremo cinque finali dei campionati U-19, con ragazzi sardi e di altre regioni italiane – ha spiegato Fabrizio Cappai, organizzatore dell’evento e coach di Patrick -. Poi dopo i giovani si proseguirà con i match di cartello, con Rubino e infine Mancuso. Sono convinto sarà una bellissima serata, con atleti validi che mostreranno un pugilato brillante. Patrick è pronto, sta bene. Ringrazio i ragazzi che hanno collaborato nella preparazione a questo appuntamento, in primis Nicola Mancosu che fa una boxe simile a quella di Martínez”.

“Con molto piacere abbiamo scelto Quartu per un appuntamento così importante – ha aggiunto il manager Giulio Spagnoli -. La città d’altronde è sempre stata terreno fertile per quanto riguarda il pugilato: dai tempi di Fabrizio, per proseguire con Luciano Abis… hanno sempre portato il nome di Quartu in giro per il mondo e in televisione. Ora puntiamo a nuovi obiettivi con Patrick, e il fatto di farlo a Quartu mi fa ritornare indietro nel tempo con molto piacere. È un’altra tappa del suo percorso, che sta andando esattamente come speravamo. E questo potrebbe essere l’anno della sua consacrazione a livello internazionale”.

Il campione in carica WBO Patrick Cappai è risoluto e concentrato sul ring: “Sicuramente non sarà un match semplice, visto che l’avversario che vado a sfidare è sicuramente valido. Sono consapevole delle sue doti tecniche, ma anche per questo cercherò sempre il match. Ci siamo preparati ad hoc per questo”. Dal canto suo, l’avversario Ricardo Martinez non si tira indietro: “Rispetto Patrick, è un ottimo pugile, ma anche io mi sono allenato molto bene e vedremo sul ring chi avrà la meglio”.

Infine il dirigente dell’ASD Boxe Cappai Guido Sarritzu ha voluto “ringraziare l’Amministrazione comunale per il grande supporto che ci ha dato, permettendoci di organizzare questo match nella città natale di Patrick, che ha bisogno di tutto l’apporto e l’affetto dei suoi concittadini. Stiamo concretizzando un lungo lavoro, un percorso che è iniziato qualche anno fa, ma che sono sicuro vedrà Patrick continuare a scalare step a livello internazionale”.