Un uomo di 37 anni, di origine tunisina, è stato arrestato dalla polizia a Cagliari per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, per violenza, per minaccia e per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.

E’ accaduto nella tarda serata di giovedì, intorno alle 22.30, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in viale Poetto dove l’autista del C.T.M. in servizio sulla linea “PF” aveva segnalato la presenza a bordo di un cittadino straniero che molestava violentemente i passeggeri e lo stesso conducente tanto da rendere difficoltosa la marcia verso il centro cittadino.

Gli operatori della Squadra Volante, una volta raggiunto il mezzo pubblico, hanno individuato l’ uomo segnalato che, in evidente stato di agitazione, inveiva contro i passeggeri. Dopo averlo invitato a scendere dall’autobus per procedere alla sua identificazione, lo straniero inizialmente si è mostrato collaborativo ma nel momento in cui gli agenti si sono avvicinati verso il conducente per acquisire informazioni, con uno scatto d’ira ha iniziato a spingere e colpire gli stessi operatori che a fatica sono riusciti a bloccarlo.

Una volta messo in sicurezza dentro il veicolo di servizio, durante il tragitto per raggiungere la Questura, l’uomo ha continuato con maggiore veemenza a insultare e minacciare gli operatori per poi colpire con i piedi lo sportello laterale del mezzo danneggiando il vetro.

Negli uffici della Questura, visto il perdurare del suo stato di alterazione psico-fisica con tentativi di autolesionismo, è stata richiesta anche la presenza di personale medico che non è riuscito a portare a termine l’intervento sanitario per la forte aggressività anche nei loro confronti.