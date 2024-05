Cagliari, Molentargius accoglie i nuovi inquilini: nati migliaia di pulli di fenicottero

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sono grigi e buffi, batuffolini ricoperti di piume non ancora definite che, tra le zampe di mamma, papà e di tutti gli adulti che si prodigano per la sicurezza dei volatili appena nati, regalano simpatici momenti a chi si reca nel parco per ammirarli. A giusta distanza, ovviamente, impossibile avvicinarli, hanno bisogno di tranquillità e di non essere disturbati, ma, con le giuste attrezzature, anche in lontananza è possibile osservare lo spettacolo che solo la natura può regalare. Non solo: in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline , in collaborazione con Ceas Molentargius e ANTHUS Snc, propone l’evento Rete Natura 2000 per la sostenibilità.

L’evento ha come scopo quello di diffondere la conoscenza della Rete natura 2000 e il suo ruolo nella conservazione della biodiversità.

Il tema centrale sarà dimostrare che le aree della Rete natura 2000 non sono aree rigidamente vincolate dove sono escluse le attività umane, ma aree dove una gestione accurata da parte dell’uomo porta al raggiungimento di un equilibrio tra le attività umane e la natura.

L’area umida di Molentargius è un perfetto esempio di questa ricerca di equilibrio tra uomo e natura. Il 25 maggio sono previste due passeggiate naturalistiche, una la mattina, dalle 9.30 alle 11.30, e una il pomeriggio, dalle 17.30 alle 19.30. Si partirà dall’infopoint in via La Palma e, per l’occasione, verranno distribuiti degli opuscoli divulgativi sulla gestione del Parco quale area della Rete Natura 2000 e sulle misure di conservazione.

L’ingresso è libero ma con prenotazione obbligatoria

tramite email [email protected]| [email protected], indicando orario di preferenza e il numero di partecipanti.