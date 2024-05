Internet ko per 24 ore a Serramanna, cellulari fuori uso e vari disagi per i cittadini

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un post sui social per annunciare la risoluzione del problema che ha fatto tornare indietro nel tempo migliaia di persone che, offline, hanno posato il cellulare da una parte e trascorso la giornata in maniera diversa. Ovviamente ironiche le parole di Gabriele Littera che hanno, però, messo in evidenza l’importanza dei cellulari e internet: social e svago sono solo un passatempo, ben diverso è l’utilizzo, oramai quasi totale, per lavorare e per comunicare in caso di bisogno. Non solo: lo adoperano chi ha problemi di salute, fondamentale, insomma, per tenere aggiornati familiari e medici, un mezzo che ha cambiato la vita, migliorandola in questi casi. Per 24 ore i centralini dei gestori sono diventati bollenti, centinaia le segnalazioni ricevute e un’unica risposta: “Stiamo provvedendo a riparare il guasto”. E così è stato, ma solo dopo un giorno, tanto era grave da richiedere un intervento non indifferente da parte di tecnici ed esperti. Si auspica, ora, che chi ha causato il disagio si prodighi a trascorrere il tempo in altra maniera anziché prender di mira cavi e collegamenti: come per tutte le cose, se usate nella giusta maniera, sono utili e fondamentali, internet e cellulare compresi, anzi, più che mai.