Il centro HIV dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Monserrato è stato smantellato e trasferito, in un tempo record di 48 ore, presso il San Giovanni di Dio. La denuncia arriva dall’Associazione Lila, che segnala numerosi disagi per i pazienti coinvolti. L’ambulatorio, che da lunedì è operativo nella nuova sede, si trova ora al piano terra dell’ingresso principale del San Giovanni di Dio. Tuttavia, l’informazione del trasferimento è stata diffusa con notevole ritardo. “Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di utenti che cercavano di contattare il centro senza successo. Solo oggi, infatti, il trasferimento delle chiamate è stato attivato, rendendo possibile la comunicazione con gli operatori”, afferma l’associazione. Il numero da contattare per il centro HIV è ora lo 070/51092670. Nonostante il trasferimento dell’ambulatorio, il ritiro dei farmaci continua ad avvenire presso il Policlinico di Monserrato, creando notevoli disagi per gli utenti in terapia, che si vedono costretti a spostarsi tra le due strutture. Questo ha sollevato preoccupazioni circa il rischio di compromettere l’adesione alla terapia da parte dei pazienti, già gravati da una situazione complessa. Un altro punto critico sollevato dall’Associazione riguarda la mancanza di comunicazione ufficiale sul sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. Non vi è traccia di alcuna informazione riguardo al trasferimento, sollevando dubbi sull’attenzione che la Direzione riserva alla gestione della salute delle persone con HIV. “Questa mancanza di comunicazione è un chiaro segnale di disattenzione e di scarso impegno sul tema”, conclude Lila. Il trasferimento del centro, pur nella sua rapida attuazione, ha evidenziato una serie di problemi organizzativi che necessitano di una pronta soluzione per garantire la continuità e l’efficacia del trattamento per i pazienti.