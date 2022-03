Cagliari, minaccia di morte la compagna davanti al figlio minorenne: 44enne ucraino arrestato per maltrattamenti in famiglia

Cagliari, minaccia di morte la compagna davanti al figlio minorenne: ucraino arrestato per maltrattamenti in famiglia.

E’ accaduto intorno alle 21,30 a Cagliari. Al termine degli specifici accertamenti, i carabinieri del Radiomobile hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari conviventi un cittadino ucraino 44enne, residente in Cagliari, già conosciuto per precedenti denunce. I militari alle precedenti 19 circa, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro, sono intervenuti in Piazza Giovanni XXIII dove hanno accertavano che l’uomo, inosservante della misura cautelare impostagli dal GIP del Tribunale di Cagliari del divieto di avvicinamento alla persona offesa ed in presenza del figlio minore aveva, poco prima, offeso e minacciato di morte la sua compagna, grave minaccia reiterata anche dinanzi ai militari. L’arrestato, termine formalità di rito, permane presso la camera di sicurezza del Comando Stazione di Cagliari Villanova, in attesa rito direttissimo previsto nella mattinata odierna.