Assemini, boom di segnalazioni per il manto stradale danneggiato: “Troppe buche e mattonelle rotte”

Assemini, boom di segnalazioni per il manto stradale “bombardato”, troppe buche “e voragini sempre più profonde, mattonelle che si staccano e si muovono”: cittadini in rivolta. Daniele Zamuner: “La notte non si può più dormire tranquillamente per il rumore delle piastrelle rotte”.

Residenti sul piede di guerra, chiedono al comune interventi immediati per mettere in sicurezza la viabilità urbana. In “via Principe di Piemonte – racconta Daniele Zamuner – nonostante alcune segnalazioni fatte alle autorità competenti per contestare il degrado di questa via, a tutt’oggi nessuna riparazione è stata fatta.

L’amministrazione comunale non vede e non sente. La strada si presenta sempre più malconcia di prima, buche e voragini sempre più profonde, mattonelle che si staccano e si muovono e, durante le ore notturne con il passaggio dei veicoli a velocità abbastanza sostenuta, ormai non si può più dormire tranquillamente”. Disagi, insomma, oramai non più sostenibili: “Durante le piogge, le buche si riempiono di acqua e, non essendo visibili al passaggio dei veicoli, l’acqua viene proiettata verso i muri delle abitazioni e vengono scagliate anche qualche mattonella o pietra fuori dalle buche: questa situazione è pericolosa sia per i pedoni che per le vetture parcheggiate.

Tutto questo è vergognoso per un paese civile come Assemini dove l’utente paga le tasse per avere un minimo di servizi”.