Cagliari-Milano, l’aereo si blocca a Elmas: “Noi passeggeri, bloccati tre ore a bordo”. La rabbia dei viaggiatori sul volo EasyJet del sabato sera da Cagliari a Milano: “Un problema tecnico al mezzo che sposta il velivolo ci ha tenuti ore fermi in attesa di partire: una roba da terzo mondo”, raccontano in diretta a Casteddu Online. Molte le proteste dei passeggeri, l’aereo è potuto decollare solo intorno alle 21, la partenza era prevista per le 18,35. Alla fine l’aereo è stato “sganciato” e la partenza per Malpensa è stata finalmente effettuata.