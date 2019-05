Esplode una condotta fognaria in via Sonnino, una vera e propria fogna a cielo aperto a Cagliari coi liquami in strada a un passo da via Roma nel cuore del sabato notte. I residenti scrivono a Casteddu Online: puzza insopportabile nella notte, spruzzano i liquami per terra, con la speranza che Abbanoa intervenga al più presto.