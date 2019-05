Nuoro, cagnolina infilzata con il fil di ferro: ora è scappata, aiutateci ad aiutarla

Per questo post abbiano veramente bisogno di tantissime condivisioni.

Ieri sera è stata avvistata questa cagnolina che come si può vedere ha intorno al bacino un pezzo di fil di ferro ( forse una trappola per cinghiali) che ha creato una ferita che col tempo non le darà scampo(sopratutto col caldo e le mosche).

Purtroppo è molto diffidente ed é scappata, la zona è molto vasta,per questo motivo stiamo cercando un volontario,un’anima buona che tramite un drone con telecamera ci aiuti a trovarla salvandole la vita.

Condividete,taggate i vostri amici possessori di droni,aiutateci ad aiutarla. Ripetiamo SARDEGNA, NUORO PRATO SARDO!

Orazio Del Monte