Burcei, l’acqua è tornata dopo un giorno da incubo: l’emergenza tra scuole chiuse e rubinetti a secco è finita

Burcei, l’acqua è tornata dopo giorni da incubo: l’emergenza tra scuole chiuse e rubinetti a secco è finita. Ancora una volta, a causa di una rottura in due diverse località della rete di collegamento da dove l’acqua viene distribuita al paese, gli abitanti sono rimasti senza acqua. Si è provveduto anche alla chiusura di scuole, della biblioteca comunale e del Centro di aggregazione sociale, nella giornata del 4 novembre 2024. Ordinanza emessa dal sindaco Simone Monni.

La rete è stata riparata in giornata, grazie all’immediato intervento degli operai di Abbanoa. Vista l’importanza dell’acqua per l’intera comunità, e, per il normale svolgimento delle attività quotidiane, si comunica che dal 1 novembre 2024 la Gestione del Servizio Idrico integrato è stata trasferita alla società ABBANOA S.p.A. Società che si occupa della riparazione dei guasti alla rete idrica e fognaria esterno alla proprietà privata, nel minor tempo possibile, al fine di garantire i giusti servizi per la comunità burcerese. L’intera comunità si augura che non si verifichi più questa situazione, affinché venga garantito il normale svolgimento delle attività