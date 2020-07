“Cagliari, mia figlia cardiopatica si sente male: un’ora e mezzo di attesa al pronto soccorso, è stato terribile”. Il sindacalista Luca Locci non ci sta e chiama anche la forze dell’ordine: “Per un cuore di una bambina quasi due ore possono essere troppe, mi hanno risposto: stia tranquilla, se sta male è qui in ospedale”. E Luca Locci dell’Usb racconta, ancora trafelato e preoccopato: “Pronto Soccorso di S.S. Trinità. Qualcosa non funziona nella sanità in Sardegna.. Mia figlia cardiopatica un’ora e mezza di pronto soccorso ….sono dovuto intervenire diversamente. Ho dovuto chiamare anche le forze dell’ordine. Spero che vada tutto bene ma non può funzionare così, evidentemente nella sanità sarda qualcosa non funziona… Speriamo vada tutto per il meglio….Sono fuori attendo nessuno da notizie. Non si muore solo di Covid, ci sono tante altre patologie gravi. Bisogna stare attenti”.