Cagliari, ecco il nuovo spazio concerti al Parco della Musica: “Ci siamo quasi, tornano gli spettacoli”. L’assessora Paola Piroddi in anteprima diffonde le foto del nuovo spazio in quello che diventerà finalmente un vero parco della musica: posti a sedere e distanziati per godere dei concerti al fresco dell’estate. Già pochi giorni fa era stato il sindaco paolo Truzzu ad annunciare: “Verranno eliminati alcuni elementi pericolanti come le pavimentazioni spaccate o dissestate, alcune scritte di dubbio gusto e realizzati altri interventi di manutenzione straordinaria. Infine, verranno montati gli allestimenti: un palco, delle torri faro, delle sedute per il pubblico e servizi vari, tutto nel rispetto delle norme Covid. Ci prepariamo così alla stagione estiva per dare ai cagliaritani occasioni di cultura, svago e serenità. E far sentire loro tutta un’altra musica”.