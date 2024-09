Cagliari, mezza città blindata per il G7: odissea tra strade chiuse e parcheggi off limits

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

C’è il G7 del lavoro e metà Cagliari, praticamente, finisce blindata: il rione di Castello in primis, con la prefettura come luogo scelto per ospitare la ministra Marina Calderone e i suoi omologhi di altri sei paesi. Ma anche nel viale Pula, una delle porte d’accesso a Cagliari, via Roma e viale Colombo bisognerà soffrire e prepararsi a tre giorni di disagi e caos. Strade chiuse ma anche parcheggi off limits: il traffico subirà dunque alcuni rallentamenti in corrispondenza degli orari di spostamento di ministri e rappresentanti istituzionali internazionali.

Dal Comune spiegano che “non è pertanto prevista alcuna sospensione totale della circolazione veicolare, se non per aree limitate del quartiere di Castello, aree a cui avranno comunque accesso i residenti”. Ecco il lungo elenco delle strade interessate da chiusure e limitazioni.