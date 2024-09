La vacanza finisce in tragedia, 61enne tedesca muore mentre fa diving a Villasimius

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Britta Wollny, aveva sessantuno anni e si trovava da qualche giorno in vacanza in Sardegna. Ecco chi è l’ennesima vittima legata a una sessione di diving nell’Isola. La donna si era immersa a Villasimius, vicino all’isola dei Cavoli perchè voleva ammirare i fondali. All’improvviso qualcosa è andato storto, molto probabilmente la turista è stata colpita da un malore. Dopo essere riuscita a risalire in superficie è stata subito soccorsa dalle altre persone a bordo del gommone e trasportata in porto. Lì, nonostante i tanti tentativi di rianimarla da parte dei medici del 118, il suo cuore non ha più ripreso a battere.