Cagliari, donna di 70 anni investita accanto al mercato di San Benedetto: è grave

Donna di 70 anni investita questo pomeriggio in via Pacinotti. L’incidente si è verificato nella zona adiacente i parcheggi del mercato di San Benedetto.

Una Ford Ka condotta da una ragazza 29enne residente nell’hinterland, ha investito una donna dell’apparente età di 70 anni. Un volta urtata è ricaduta al suolo, procurandosi un trauma cranico. Soccorsa da 2 ambulanze del 118, è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.