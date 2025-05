Sono passati più di due mesi da quando il mercato di San Benedetto a Cagliari è stato chiuso per lavori di riqualificazione, ma i cantieri non sono ancora stati aperti. La chiusura del mercato ha creato disagio non solo tra i commercianti e i clienti abituali, che a questo punto si chiedono quando potranno tornare a frequentare il mercato storico del quartiere visto che dei due anni previsti i primi due mesi e oltre sono volati via con un nulla di fatto.

I lavori di riqualificazione dovrebbero durare due anni e mirare a migliorare le condizioni igieniche e strutturali del mercato, rendendolo più sicuro e attraente per i cittadini. Nel frattempo, i boxisti sono stati trasferiti nella struttura di piazza Nazzari, dove dovranno operare fino al termine dei lavori: ma anche qua i problemi non mancano, come ha dimostrato la mini serrata dei pescivendoli qualche giorno fa per problemi logistici, di sistemazione dei box e di organizzazione quotidiana.

Dunque nonostante le promesse di un rapido intervento da parte dell’amministrazione i lavori non sono ancora partiti e i commercianti sono preoccupati per il loro futuro. “Speriamo che i lavori inizino presto e che il mercato possa tornare a essere un luogo di incontro e di scambio per la comunità”, è l’umore comune.

Le autorità locali assicurano che stanno lavorando per risolvere le questioni burocratiche e tecniche che stanno rallentando l’avvio dei lavori. Tuttavia, la mancanza di una data certa per l’inizio dei lavori sta creando ansia tra i commercianti e i residenti del quartiere, dove anche parcheggi e deposito rifiuti sono stati stravolti per lavori che dovevano partire immediatamente dopo la chiusura del 1° marzo. Invece, tutto tace.