Si è spento prematuramente il grande imprenditore quartese Massimo Cogoni. Conosciutissimo in città e non solo, ha segnato la vita economica e sociale com la sua Cogoni Gomme che gestiva con ip fratello. In tantissimi lo piangono in queste ore e anche il collega e consigliere comunale Tonio Pani ha voluto dedicargli un commovente messaggio pieno di stima e affetto, segno di una lunghissima amicizia tra le famiglie.

“Ci sono persone che nella vita non sono solo amici. Sono fratelli scelti dal destino. Massimo per me era questo.

Come lo è Andrea.

I nostri padri, Enrico e mio padre Eliseo, erano legati da un’amicizia così profonda da sembrare fratelli. Un legame nato quando la vita era dura, quando si partiva davvero da niente, nel pieno della guerra, nella povertà più assoluta. Ma proprio da quella povertà sono nati uomini ricchi di valori, di rispetto e di solidarietà.

Massimo portava dentro quello stesso spirito.

Era sempre allegro, con una parola buona per tutti.

Sempre disponibile, pronto ad aiutare chiunque.

E soprattutto generoso, nel modo più semplice e vero.

Ci piace ricordarlo così:

con il suo viso gioioso,

con i suoi modi gentili,

con quella naturale bontà che faceva stare bene chiunque gli stesse accanto.

Alcune persone non lasciano solo ricordi.

Lasciano un segno nel cuore.

Massimo è uno di loro. E continueremo a portarlo con noi,

nel ricordo, nell’affetto e nella gratitudine

per aver condiviso un pezzo di strada insieme.Ciao Massimo. Non ti dimenticheremo.”

I funerali verrano celebrati domani, venerdì 13 marzo, nella Parrocchia di San Luca a Margine Rosso alle ore 15 e 15.