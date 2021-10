Cagliari, mega parco con viale S. Ignazio pedonale: in arrivo un parcheggio da 300 posti auto in centro

“Per realizzare il campus in viale Sant’Ignazio e quindi pedonalizzare tutta la zona servirebbe una soluzione per le auto. Un parcheggio”. Il sindaco Paolo Truzzu è a caccia di 300 posti auto per coprire gli stalli che andrebbero in fumo col campus urbano universitario, la grande area verde prevista tra viale Merello, viale Buoncammino e piazza Yenne.

Tre, secondo fonti vicine alla giunta sarebbero le ipotesi: la prima è quella del potenziamento del parcheggio del San Giovanni di Dio (servirebbe un accordo con l’Aou), la seconda guarda al multipiano previsto in via Cammino Nuovo (che attende ancora il via libera definitivo) e la terza l’attuale sterrato tra via Fara e via Santa Margherita, dopo una permuta coi privati proprietari del terreno.

Il parco. L’idea presentata ieri da alcun docenti universitari, e che ha l’ok del sindaco Truzzu, prevede viale Sant’Ignazio pedonalizzata all’interno di un mega parco urbano che collegherà viale Buoncammino con piazza Yenne. Un’immensa area verde nel cuore della città capace di cucire viale Merello alla zona della movida cittadina, attraverso l’Orto dei cappuccini e i giardini della facoltà di scienze politiche (in cui si prevede un nuovo chiosco bar, una biblioteca centrale e tanto spazi per lo studenti e per tutta la città).

E con in viale Sant’Ignazio senz’auto sarà più facile unire il nuovo parco universitario all’area dell’Anfiteatro romano, dell’Orto botanico e dell’adiacente giardino del San Giovanni di Dio confinante con l’ex ospedale militare di via Azuni, a pochi passi da piazza Yenne, dal corso Vittorio Emanuele II e dal largo Carlo Felice.