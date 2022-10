Cagliari, maxi tamponamento con 4 feriti sull’Asse Mediano: traffico in tilt da via Cadello

Caos sull’Asse Mediano di Cagliari, all’altezza di via dei Valenzani, per un incidente a catena che ha coinvolto tre auto, una delle quali risulta semi distrutta. Quattro i feriti, trasportati all’ospedale ma non in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto all’altezza della rampa di via dei Valenzani, e ci sono code lunghissime sin dalla via Cadello. In azione la polizia Locale per svolgere tutti i rilievi del caso, oltre ai carro attrezzi che dovranno spostare le macchine coinvolte.