Cagliari, la vittoria degli alunni disabili: “Ecco i soldi per gli educatori, tempo pieno garantito”

Vittoria per gli educatori della Città Metropolitana di Cagliari che, dallo scorso primo ottobre, si sono visti ridurre gli stipendi a causa della mancanza di fondi per poter coprire il 100% delle ore di assistenza ai ragazzini disabili delle scuole superiori. Una vittoria condivisa proprio con loro, che presto potranno ritornare a essere seguiti tutte le ore della settimana durante le lezioni. L’assessore regionale dell’Istruzione, Andrea Biancareddu, porterà in aula un provvedimento con il quale saranno coperte le spese per i prossimi tre anni: 6,5 milioni di euro per il 2022, stessa cifra per il 2023 e il 2024, proprio la somma che mancava nelle casse della Città Metropolitana. Educatori, ragazzi e famiglie felici dopo tante settimane di battaglia. Ad annunciare la buona notizia è Guido Sarritzu della Uil: “Insieme alla Cgil siamo riusciti a garantire una continuità lavorativa agli educatori e un’assistenza completa, senza più tagli delle ore, per i ragazzini disabili”.

“Questo è solo un punto di partenza. Ora puntiamo alla stabilizzazione delle centinaia di educatori che, al momento, sono dipendenti di cooperative. La Regione stessa dovrà farsi carico di stabilizzarli e garantirgli paghe adeguate alle loro competenze. Gli attuali stipendi che prendono sono, infatti, miseri”.