Spettacolare salvataggio a Calamosca: escursionista ferito recuperato e salvato dall’elisoccorso

Cagliari, questa mattina, intorno alle 11:30, un’operazione di soccorso spettacolare ha avuto luogo nella zona impervia di Calamosca. Un escursionista è stato recuperato dall’elisoccorso in un’operazione tempestiva e ben coordinata. Secondo quanto riportato da un nostro lettore, Claudio Moro, che ha ripreso la scena mentre si trovava a bordo del suo elicottero, l’intervento si è reso necessario poiché le ambulanze presenti nei parcheggi dell’Hotel Calamosca, non hanno potuto raggiungere fisicamente il ferito a causa della difficoltà data dal terreno. L’elicottero, dopo aver sorvolato l’area alla ricerca di un luogo adatto per l’atterraggio, ha effettuato il recupero con l’ausilio di un operatore specializzato. L’intervento si è concluso con successo e l’elicottero ha immediatamente preso la rotta verso l’ospedale per garantire le cure necessarie al malcapitato. Un’operazione delicata che dimostra ancora una volta l’importanza del pronto intervento e della professionalità dei soccorritori, sempre pronti ad affrontare anche le situazioni più complesse per salvare vite umane.