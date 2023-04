Cagliari, maxi perdita d’acqua da 2 giorni davanti alla sede della De Vizia: “Rischi per i camion della spazzatura”

C’è uno spreco d’acqua clamoroso e c’è il rischio che la strada profondi creando pericoli alle auto e ai mezzi che trasportano i rifiuti” Una mega perdita d’acqua da due giorni sta allagando via dell’Agricoltura, davanti al capannone dell’ati che gestisce il servizio di Igiene del suolo in città. Coi rischi per i camion che trasportano la spazzatura. “Tanti metri cubi d’acqua vengono persi, spero che Abbanoa si attivi subito”, dichiara Fabrizio Marcello, capogruppo Pd, “ricordo a tutti che nel 2020 nei città capoluogo d’Italia sono andati persi 41 metri cubi di acqua al giorno per ogni chilometro di rete idrica, ovvero poco più di un terzo del totale. Lo mostra l’ultimo rapporto Istat sull’acqua, secondo cui sono 236 i litri per abitante erogati ogni giorno nelle reti di distribuzione dei capoluoghi di provincia o città metropolitana”.