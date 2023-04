Sa die de sa Sardigna: visite guidate in sardo al museo archeologico di Villanovaforru

A Villanovaforru, in occasione della ricorrenza de Sa die de sa Sardigna, verranno proposte visite guidate in sardo al museo archeologico, in collaborazione con lo sportello della lingua sarda del Sud Sardegna: Venerdì 28 aprile (h. 17), sabato 29 aprile (h. 11), domenica 30 aprile (h. 11)

A Biddanoa de Forru, po sa festa de Sa die de sa Sardigna, ant a èssiri propostas vísitas ghidas in sardu a su museu archeológicu, in collaboratzioni cun su sportellu de língua sarda de sa Província de su Sud Sardigna: Cenàbara 28 de abrili, a is orasa 17, sàbudu 29 abrili, a is orasa 11, domínigu 30 de abrili, a is orasa 11

Prenotazioni / Prenotatzionis

[email protected]

070 9300050 / 333 1760216 (anche whatsapp / whatsapp puru)