Cagliari, maxi multe nel centro storico: 500 euro di sanzione, otto locali vendevano alcol oltre l’orario limite. Anche questa settimana, oltre ai consueti servizi, la Polizia Locale cittadina ha intensificato i controlli nel centro storico e nel litorale. In particolare nei quartieri di Marina, Stampace e Castello le pattuglie in auto, in moto e a piedi predisposte sul territorio nell’arco delle 24 ore, hanno accertato diverse violazioni alle norme del codice della strada mentre 8 violazioni sono state comminate ad altrettanti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti per non aver rispettato la nuova ordinanza del Sindaco sulla vendita per asporto di bevande alcoliche; per ognuno di loro, una sanzione di 500 € e la segnalazione per la sospensione dell’autorizzazione, in caso di recidiva. Solo una violazione invece relativa all”occupazione del suolo pubblico a fronte di 20 specifici controlli svolti che hanno evidenziato il rispetto dell’occupazione concessa riguardo a quella realmente realizzata.