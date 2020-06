Cagliari, stretta sulle sigarette in spiaggia al Poetto: quattro bagnanti multati, scatta la sanzione di 50 euro

Cagliari, stretta sulle sigarette in spiaggia: quattro bagnanti multati, scatta la sanzione di cinquanta euro. La Polizia Municipale multa quattro persone nell’arenile cagliaritano: sono state sorprese a fumare tranquillamente in spiaggia, ignorando l’ordinanza del sindaco Truzzu che lo vieta. Salgono così a cinque le multe effettuate, un’altra era stata comminata domenica scorsa. In tutta la spiaggia del Poetto infatti è vietato fumare davanti al mare.