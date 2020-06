Cagliari, tutti al rallenty in città: la giunta Truzzu approva le nuove “zone 30”. L’annuncio del sindaco: “Venerdì la Giunta ha approvato l’ampliamento delle zone 30 di Cagliari: si passa da 4 a 10 kilometri quadrati. Abbiamo così dato seguito a una mozione votata all’unanimità dal Consiglio comunale e presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia lo scorso autunno.

Uno dei miei obiettivi è fare di Cagliari una città leader nel campo della mobilità elettrica, della sostenibilità e della sicurezza per i cittadini.

Ogni anno in Italia abbiamo 5.000 morti per incidente stradale e 300.000 feriti. E la maggior parte sono in città.

Alcuni studi sulle principali città europee dimostrano che nelle zone 30 il rischio di incidenti mortali o pericolosi si riduce anche del 50%.