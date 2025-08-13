Veleni e rifiuti tossici e pericolosi seppelliti in una maxi discarica abusiva alle porte di Cagliari. L’hanno scoperta i carabinieri di Sant’Avendrace e dell’11° Nucleo Elicotteri, al termine di un’attività investigativa su diverse società edili con sede alle porte di Cagliari: l’area di circa 20.000 metri quadrati era adibita – anche mediante sotterramento – a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non.

Sul terreno erano presenti imballaggi contenenti sostanze pericolose, veicoli fuori uso non bonificati e rifiuti vari provenienti da attività di costruzione e demolizione, con un grave impatto sull’ambiente e sul territorio circostante.

Per tali fatti sono state denunciate tre persone ritenute a vario titolo coinvolte nella gestione e nell’utilizzo dell’area. I proprietari delle società che insistono sul terreno sono stati diffidati a provvedere, a proprie spese, alla completa bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi. I carabinieri vigileranno su tutte le fasi della bonifica per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni.