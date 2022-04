Cagliari, materasso in fiamme in una comunità: grosso incendio in viale Trieste

Paura in viale Trieste per un incendio scoppiato all’interno di una comunità. Le fiamme sono partite da un materasso, e tantissimo fumo è uscito da una delle finestre, al quarto piano di una palazzina. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e anche i carabinieri. Ignote le cause che hanno fatto scoppiare il rogo. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, i danni sono ingenti: il fuoco ha colpito un’intera camera dell’appartamento, rendendolo inagibile. Gli educatori, i lavoratori e gli ospiti sono stati fatti evacuare: non si registrano feriti o intossicati