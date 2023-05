Siliqua, è morta la cagnolina gettata in strada dentro una busta: la sua vita spezzata dalle mani crudeli dell’uomo

Siliqua – È morta la cagnolina gettata in strada dentro una busta: la sua vita è stata spezzata dalle mani crudeli dell’uomo, ben diverse da quelle che si sono prodigate, senza successo, per donarle un po’ di amore e serenità.

Era stata notata ieri da alcuni passanti che si erano immediatamente prodigati per far intervenire le autorità. Dopo poco, erano intervenuti i vigili urbani che aveva affidato la povera creatura al Canile Dog Hotel che, poche ore fa, ha dato la triste notizia. “Non ce l’ha fatta.

Ieri, su segnalazione dei cittadini e dopo il tempestivo intervento della Polizia Locale, abbiamo recuperato questa cagnetta, letteralmente buttata via per strada in una busta, e così ridotta: le sue condizioni erano gravissime, e lei oggi è volata via. Stavolta ci è stato impossibile salvarla.

Vi preghiamo di non infierire sui cittadini di Siliqua perché questo è un gesto criminoso che può aver fatto chiunque. La Direzione Canile Dog Hotel”.

Purtroppo oggi è capitato a Siliqua, ieri in un’altra località e domani avverrà altrove ancora: all’orrore e alla cattiveria non c’è mai fine e i gesti di pochi non possono e non devono incidere sulla buona natura di tutti gli altri.