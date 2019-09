Cagliari, martedì possibili disagi nell’erogazione dell’acqua: Abbanoa avvisa i cittadini

Di



cagliari

Disservizi idrici previsti per martedì 24 settembre a Cagliari. Abbanoa informa che martedì 24 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, saranno eseguite delle lavorazioni di manutenzione all’interno della camera di manovra del Serbatoio cittadino di S. Vincenzo in Cagliari.A seguito dell’intervento potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità e cali di pressione in diverse porzioni dell’abitato