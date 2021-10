Cagliari, manca l’acqua: chiusa la scuola Alziator di via Asquer

Scuola Alziator via Asquer: dal 28 ottobre chiusura per interruzione dell’erogazione di acqua potabile. A farlo sapere con una nota il comune di Cagliari.

“A tutela dell’incolumità pubblica, – si legge – chiusa in via precauzionale la scuola “Alziator” di via Asquer dal 28 ottobre 2021. A disporlo il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che con l’ordinanza n. 98/2021 ha dato seguito alla richiesta della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Giusy Devinu”, Federica Iecle, per l’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile.