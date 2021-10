Tornano i grandi concorsi in Sardegna e il sogno del posto fisso: è corsa alle assunzioni

Tornano i concorsi pubblici in Sardegna. Un segnale di ripartenza? Si spera. Dopo anni di blocco il sogno del posto fisso per tanti potrebbe essere presto realtà. E’ notizia di oggi, quella buona, 98 posti banditi dalla Regione per diversi incarichi nell’amministrazione, nelle agenzie e aziende del sistema regionale. Si cercano in particolare Istruttori Amministrativi. Ma non solo anche all’ospedale Brotzu assunzioni a tempo indeterminato.

I numeri dei posti disponibili – 20 posti all’Amministrazione regionale; uno all’Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS); tre all’Azienda regionale per l’edilizia abitativa (AREA); sette all’Agenzia regionale per il sostegno in agricoltura (ARGEA); ben 64 all’Agenzia sarda per le politiche del lavoro (ASPAL); uno all’Ente acque della Sardegna (ENAS); due all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU Sassari). La scadenza del bando è il 29 novembre, ecco il link https://sardegna.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card

Il presidente Solinas ha commentato così la notizia: “Dopo tanti e troppi anni, ripartono i concorsi in Regione, per dare all’Amministrazione forze nuove e renderla sempre più rapida ed efficace nel suo ruolo di supporto alle imprese, alle famiglie, al mondo del lavoro”. E ha annunciato che presto saranno pubblicati altri bandi.

Trenta i posti disponibili nell’azienda ospedaliera Brotzu. Si aprono le porte anche per nuovi posti a tempo indeterminato nella sanità. Al Brotzu è stato bandito un concorso per 20 posti Dirigente Medico per medicina e chirurgia. Questo il link https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=2692&id=388587&va=&tipodoc=2

E ancora per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 10 posti di assistente tecnico programmatore. Ecco il link https://www.aobrotzu.it/index.php?xsl=16&s=9&v=9&c=2692&id=388585&va=&tipodoc=2

Entrambi i concorsi scadono il 4 novembre.